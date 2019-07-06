رابط استعلام مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ

سوف نستعرض معكم شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ، وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على إنشاء برامج تخدم من خلالها المواطن السعودي محدود الدخل، ومن هذه البرامج برنامج المساعدة المقطوعة، ويتم اختيار المواطنين المتقدمين للمساعدات المقطوعة وفق قواعد وشروط معينة وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويتم منحها للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، ويتم تحديد القيمة المالية من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري لأسرة المتقدم للحصول عليها، وسوف نقوم بعرض رابط التسجيل والاستعلام في المقطوعة من خلال موقعنا نجوم مصرية.

رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على توفير سبل الراحة للمواطنين السعوديين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث قامت بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو توفير جهد ووقت المواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي الموجودة في جميع مناطق المملكة السعودية، ويعمل الضمان على دراسة الحالات المتقدمة بكل شفافية وموضوعية، دون التحيز لأحد من المواطنين، ويتم الاختيار حسب أولوية التقديم، واحتياج الأسرة المتقدمة للحصول على هذه الإعانات، ويستطيع المواطنين الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل.

شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الهوية