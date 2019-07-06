تسجيل حجاج الداخل 1440| رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المرحلة الثانية موقع وزارة الحج

تسجيل حجاج الداخل 1440 ورابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وكل ما تريد معرفته عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المرحلة الثانية والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة سنقوم بتوفيره لكم، هذا بعد أن أعلنت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية اليوم عن إنطلاق عمليات تسجيل حجاج الداخل 1440 عبر رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل للمرحلة الثانية، وتعتبر طريقة التسجيل تلك هي الوحيدة التي أتاحتها وزارة الحج في السعودية لآداء أغراض التسجيل واختيار الباقات المناسبة للحجاج.

هذا وقد حرصت وزارة الحج بالسعودية على تقديم خدمة تسجيل حجاج الداخل 1440 على أكمل وجه، وذلك من خلال أعمال التحسين والتطوير التي خضع لها موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، هذا بجانب متابعة عمليات التسجيل واستقبال طلبات المتقدمين على مدار الساعة من قبل الطاقم الفني المحترف المسؤول عن ذلك.

تسجيل حجاج الداخل 1440

أعلنت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية عن إتاحتها رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1440، وذلك من خلال المرحلة الثانية التي انطلقت اليوم، وقد تم التأكيد على أن طريقة التسجيل الإلكترونية عبر المسار الإلكتروني هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لحجاج الداخل التسجيل من خلالها، وبالتالي فإنه لن يتم قبول أي طلبات تسجيل ورقية من قبل أي من مكاتب العمل التابعة للوزارة.

وللمزيد من الاطمئنان، فإن خطوات تسجيل حجاج الداخل 1440 عبر المسار الإلكتروني بسيطة ويسيرة جدًا ويمكن للجميع القيام بها، وسنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حتى يتسنى لكم إتمام خطوات التسجيل بكل نجاح.

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الدليل الإرشادي للتسجيل

ولمعرفة خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، يرجى الإطلاع على الفيديو التالي، والذي يوضح خطوات التسجيل بالتفصيل وكذلك مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب أخذها عين الاعتبار خلال إتمام خطوات التسجيل، ونتمنى للجميع رحلة حج طيبة وممتعة:

رابط وخطوات التسجيل

خطوات التسجيل لحجاج الداخل بسيطة وسهلة ويمكن إتمامها خلال ثواني معدودة، وتتيح وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل لحجاج الداخل من خلال رابط المسار الإلكتروني الذي وفرته الوزارة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة 1440، ومن المفترض أن تستمر عملية استقبال الطلبات حتى اليوم السابع من ذي الحجة، لما يتجاوز الشهر، ونوفر لكم من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 كل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل وكذلك الرابط الإلكتروني لوزارة الحج بالسعودية.