رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ

سوف نقوم معكم بمتابعة مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ، وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإيداع قيمة المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه المساعدات، ويتم اختيار المواطنين حسب أولوية التقديم لهذه المساعدات، واحتياجات الأسرة، ويتم حساب القيمة من خلال عدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري للأسرة، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض شروط الحصول على المقطوعة، ورابط التسجيل والاستعلام.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إنشاء رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو التسهيل على المواطنين في التقديم والاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه المساعدات، وتوفير جهد ووقت المواطنين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية للتسجيل في المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة حالة المتقدمين واختيار الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، وتسجيلها على الحاسب الآلي، للرجوع إليها في أي وقت، ويتم الاختيار حسب أولوية التقديم، بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد، ويستطيع كل مواطن التسجيل والاستعلام عن المقطوعة من خلال رابط المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي