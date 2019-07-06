التسجيل في موقع مساند musaned خطوة بخطوة

موقع مساند من المواقع السعودية التي تخصا العمالة المنزلية, والتي أطلقتة وزارة العمل السعودية مؤخرا ليساعد الشعب في إيجاد العمالة المنزلية لهم وقد تم إطلاقة في يوم الاحد الموافق 15 جمادي الأول 1435ه – 16 مارس 2014م, حيث كان في بدايتة تطبيق محول علي أنظمة الأندرويد والأيفون وقد كان يحتوي علي أهم القنوانين واللوائح التي يجب ان تكون علي دراية به قبل المباشرة في خدمة العمالة المنزلية السعودية حيث تتضمن الحقوق والواجبات لصاحب العمل من جهة والعامل من في الجهة الأخري والأجراءات التي تحتاجها قبل البدء.

لذا من خلال ها الموضوع علي نجوم مصرية ستتعرف علي كيفية التسجيل في موقع مساند خطوة بخطوة كما تفعل الإرشادات الأساسية للموقع وستتمكن من معرفة كيفية الحصول عل تأشيرة عمالة منزلية من وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية، وإستخراج فيزا خادمة،وغيرها من الخدمات الأخري علي الموقع .

Advertisements

الخطوة الأولي :

الولوج إلي الموقع الالكتروني لبرنامج مساند أدخل البيانات المطلوبة اثناء عملية التسجيل مثل(الاسم، اسم العائلة، رقم الهوية، رقم الجوال، والمنطقة التي تسكن فيها، والمدينة، والحي، والبريد الالكتروني ) . بعدها سوف تذهب إلي الإيميل لتفعيل الحساب الخاص بك ( الإيميل التي تسجلت بة )

وهذا فديو مقدم من الموقع لكيفية التسجيل خطوة بخطوة في برنامج مساند من الدخول إلي الموقع إلي تفعيل الإيميل ورؤية الخدمات.