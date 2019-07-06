رابط استعلام المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بإنشاء رابط للاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ، وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم برامج وزارة العمل، التي تعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن السعودي محدود الدخل، وتقدم المساعدة المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، ويتم الاختيار من خلال عمل دراسة حالة على مواطن يتقدم للحصول على هذه المساعدات، لكي تصل هذه الإعانات لمستحقيها، وقالت وزارة العمل أن تحديد القيمة المالية يتوقف على عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، ورابط التسجيل والاستعلام.

رابط المساعدات المقطوعة

تهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتقديم الخدمات المساعدة للمواطنين السعوديين، لذلك قامت بإنشاء رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو مساعدة المواطن السعودي محدودي الدخل في الحصول على الإعانات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، حيث أن المواطن يعاني من بعد مكاتب الضمان الاجتماعي، ويتكبد الكثير من الجهد في الذهاب لهذه المكاتب للتسجيل للحصول على هذه المساعدات، وبعد التسجيل من خلال رابط المساعدة المقطوعة تقوم وزارة العمل بدراسة الحالات المتقدمة، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً لمقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك حسب أولوية التقديم.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة