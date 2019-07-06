المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 “المرحلة الثانية” وخطوات ورابط التسجيل تحت إشراف وزارة الحج وموعد بدء عمليات التسجيل وقبول طلبات التسجيل من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمزيد من التفاصيل سنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” عبر هذا المقال، تابعونا.

هذا بعد أن أطلقت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق الأول من ذي القعدة المرحلة الثانية التابعة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، بحيث يتمكن المقبلين على آداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية من تسجيل بياناتهم الخاصة واختيار الرحلات المناسبة من بين العديد من الرحلات المعروضة من قبل 190 شركة، والتي حرصت على تقديمها لما يصل إلى 230 ألف حاج وحاجة.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 والرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية للتسجيل بالنسبة لحجاج الداخل في المملكة هو الطريقة الوحيدة التي سيُسمح بالتسجيل من خلالها، حيث أكدت الوزارة أن أي طلبات ورقية سيتم تقديمها للمكاتب أو الحملات بهدف التسجيل لن يتم الأخذ بها.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

اليوم الخميس الموافق الأول من ذي القعدة كان بداية المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 الخاص بالمرحلة الثانية، حيث يقوم الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج للمواطنين بعرض كافة الرحلات والباقات التي وفرتها نحو 190 شركة سياحية وإختيار الأنسب من بين المعروض، وسيتمكن الحجاج خلال تلك المرحلة من إتمام خطوات الحجز الفعلي لتلك الرحلات، هذا كما تقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها جميعها حتى اليوم السابع من ذي الحجة.

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هذا ويذكر أن المرحلة الأولى كانت خاصة بتعريف الرحلات والباقات فقط، وقد قامت وزارة الحج بإطلاق تلك الرحلات يوم 15/9/1440، وخلال التصريحات التي قام بها الدكتور “عبد الفتاح بن سلمان مشاط”، والذي يعمل نائب لوزير الحج والعمرة بالمملكة، فقد أشار إلى الهدف من البوابة الإلكترونية التي يشار إليها بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، مؤكدًا أن الهدف الأولى لها هو استقبال طلبات التقديم سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة.

التسجيل في المسار الإلكتروني

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 المرحلة الثانية هي خطوات بسيطة وسهلة جدًا يمكن إتمامها سريعًا من خلال:

الدخول على موقع المسار الإلكتروني.

إدخال بيانات المتقدم الشخصية والتي يتم من خلالها التأكد من أحقيته للحج.

اختيار الباقة المناسبة وإصدار الفاتورة.

سداد الفاتورة.

بعد إتمام السداد يتم إرسال البيانات لوزارة الحج والتي تقوم بدورها بإرسال البيانات إلى الشركة السياحية.

وأخيرًا تقوم الشركة السياحية بترتيب إجراءات استقبال الحاج وتوفير كل ما يلزم لرحلته وفقًا للباقة التي قام باختيارها.

رابط التسجيل الإلكتروني

إجراءات وخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يمكن إتمامها بكل سهولة ويسر من خلال رابط التسجيل، وللإطلاع على المزيد من المعلومات التي تتعلق بحج الداخل وإعدادات الوزارة له يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الآتي:

وللمزيد من الاستفسارات التي تتعلق بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل “المرحلة الثانية” وطرق وخطوات التسجيل لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، يمكنكم متابعة التقرير وتحديثاته الدورية أو يمكنكم ترك الاستفسار الخاص بكم في تعليق على التقرير وسنقوم بتوضيحه من خلال التحديثات.