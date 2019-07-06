شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: مشروع «المواقف الذكية» يوفر 20 ألف موقف و300 وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام، والذي يتضمن 20 ألف موقف ذكي في حاضرة الدمام، ويعتبر من المشاريع الخاصة بالمدن الذكية.

وأشار الجبير أن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، حيث سيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيا من خلال تطبيق خاص بهذه المواقف، وإجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

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وذكر الجبير أن إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية والتي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتسهم في رفع مؤشر المدينة بين المدن الذكية والذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، لافتا الى أن المشروع يعتبر من المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية.

وأضاف الجبير أن المشروع يتضمن استثمار 20 ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسية ومواقف متعددة الأدوار في حاضرة الدمام، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 300 وظيفة بمجالات متعددة، موضحا أن المشروع يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية والتي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام.

وأكد الجبير أن مشروع المواقف الذكية ستتبعه مراحل أخرى تتعلق بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة، مشددا على أن المشروع يهدف لخدمة وراحة الجميع ويسهم في توفير مواقف بشكل كبير في الأماكن التجارية كما أن الأمانة تسعى من خلال هذا المشروع الى استخدام التقنيات الحديثة لزيادة تامين مواقف السيارات المطلوبة وتوفير الخدمات المناسبة لمستخدميه.