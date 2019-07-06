شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «القدية» يقدم منح دراسية بالتعاون مع 3 جهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلن مشروع «القدية» عن تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاجز لتقديم منح دراسية دولية للطلاب المؤهلين في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات، للعمل في مشروع القدية بعد التخرج.

وكتب حساب المشروع على موقع «تويتر»: «تتعاون #القدية مع #الهيئة_العامة_للترفيه @GEA_SA وكلية روزن @rosencollege و6 فلاجز @Sixflags لتقدم للطلاب المؤهلين منح دراسية جامعية دولية في مجالات #الترفيه و #إدارة_الفعاليات. وظيفتك في القدية ستكون بانتظارك بعد التخرج !».