شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تمهل حجاج الداخل 48 ساعة لسداد الرسوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-
أمهلت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعد لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام ١٤٤٠هـ عن طريق شركات ومؤسسات حجاج الداخل ٤٨ ساعة لسداد الرسوم المالية المحددة لكل باقة من باقات الحج.
وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي إن السداد يتم الكترونيا عن المسار الإلكتروني عقب الإنتهاء من استكمال متطلبات الحجز مشيرا إلى أن تسجيل أطفال الحجاج في الروضات والحضانات الموسمية يتم عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل.
وأضاف أن الرسوم المقررة للأطفال هي ٢٥٠٠ ريال للأطفال العاديين و٣٠٠٠ريال للأطفال ذوي الإعاقة مشيرا إلى أن هذه الروضات تحظى بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم وتم توفير كافة المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها الأطفال طوال فترة إقامتهم وحتى انتهاء ذويهم من أداء مناسكهم.
وبين أن استقبال الأطفال سوف يكون اعتبارا من اليوم السابع من شهر ذي الحجة ويستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر نفسه مشيرا إلى أن مشروع الروضات بدأ تنفيذه قبل عامين وحقق نجاحا كبيرا.
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