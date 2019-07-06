“إغاثي الملك سلمان” يطلق حملة طبية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالمغرب

يعتزم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إطلاق حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية اليوم السبت التي تستهدف علاج من 65 إلى 85 طفلاً. كما تستهدف الحملة إجراء عمليات جراحية للقلب المفتوح والقسطرة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وإزالة معاناة الكثير من المصابين بأمراض القلب من الأطفال. وتسعى الحملة إلى توفير احتياجات المرضى من الأدوية، والتثقيف الصحي لكل من يتلقى العلاج، وتفعيل دور المتطوعين وبناء قدراتهم للتطوع في مجالات العمل الإنساني.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خمس حملات طبية مماثلة، ثلاث منها استهدفت مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن وحملتان في اليمن، في إطار سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يقوم بها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.
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