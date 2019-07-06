العثور على جـثة متحللة لمواطن بمنزله في أحد أحياء جدة.. والأمن يحقق

أفادت مصادر أن الجهات الأمنية في جدة فتحت تحقيقاً في واقعة العثور على جثـة مواطن متحللة داخل منزله بأحد أحياء المحافظة. وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مواطن بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد أحياء وسط جدة.

ولفتت إلى أن أمن جدة اكتشف وجود جـثة متحللة لمواطن وراء تلك الرائحة، مضيفة أنه أحال الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.