طقس اليوم.. رياح متربة وسحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد– عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الارصاد أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف بمنطقة مكة. كما يتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية من شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تبدأ على المنطقة الشرقية في الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، بينما تبدأ على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في الساعة الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم.