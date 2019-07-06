بالصور.. وصول 442 من حجاج باكستان المدينة المنورة ضمن مبادرة «طريق مكة»

وصلت مساء أمس الجمعة، طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين ضمن مبادرة «طريق مكة» إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على متنها 442 حاجًا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ وزيارة المسجد النبوي الشريف .

وكان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا على إعجاز وعدد من المسؤولين في المطار والقطاعات الحكومية المشاركة في المبادرة في مقدمة استقبال الحجاج، الذين رحَّبوا بهم وأهدوهم باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عددٍ من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وعبر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين لنسكهم من خلال تسخير الإمكانيات كافة وتجنيد جلّ طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة والعودة لأوطانهم سالمين .