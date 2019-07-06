السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم نجران تواصل تقديم برنامج "إجازتي 4"



نجران 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

تواصل أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تقديم برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد"، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات، وأفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن الفعاليات تتنوع في أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع لتلبية رغبات وميول المستهدفين خلال فترة العطلة الصيفية، وتشتمل على عديد من الأنشطة و البرامج الهادفة والمنوعة.

وأبان مدخلي أن المسار الثقافي في نادي الحي بمتوسطة الطبري نفذ دورة تعليم اللغة الصينية، فيما قدم نادي الحي بمتوسطة نهاوند من خلال المسار السياحي زيارة للسوق الشعبي في حي أبا السعود، ومبادرة تطوعية لنظافة مسجد الحي، وعبر المسار التطوعي والتدريبي نفذ نادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات برنامج ملابسك صدقة، ودورة أساسيات التصوير بالجوال، كما نفذ نادي الحي بالابتدائية الثالثة عشرة للبنات دورتي البرمجة و الأنفوجرافيك وذلك ضمن المسار التدريبي.

وأكد مدخلي أن أندية الحي بمدارس المنطقة تهدف من خلال الأنشطة التعليمية والثقافية والترويحية، إلى تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات، وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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13:30ت م

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