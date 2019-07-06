سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان.

وأولت اهتماما بأقوال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، رئيس دائر شؤون المغتربين نبيل شعث، أن العالم يشهد تغيرا ملحوظا لصالح القضية الفلسطينية، والى صعود قوى عالمية كروسيا والصين والهند ودول أميركا اللاتينية التي تؤيد وتدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وأوردت تأكيدات ألمانيا أن موقفها من خيار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ثابت ولم يتغير، إضافة لضرورة لإنهاء ووقف الاستيطان الإسرائيلي، ودعمها للقيادة الفلسطينية في حراكها السياسي.

وتحدثت صحف فلسطين عن تقرير مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهور يونيو الماضي.

وفي الشأن الإقليمي اهتمت موافقة لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) في باكو الجمعة على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي لبلاد ما بين النهرين على لائحتها، بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها العراق في هذا الاتجاه.

وتطرقت إلى دعوة مجلس الامن الدولي الجمعة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، بعيد إعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا القتال في البلد المضطرب إلى نحو ألف قتيل بينهم عشرات قضوا في غارة جوية استهدفت مركزا للاجئين في طرابلس.

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12:49ت م

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