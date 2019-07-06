السعودية اليوم / " الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتي الطائف و ميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية .

// انتهى //

11:02ت م

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