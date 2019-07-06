السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا



واشنطن 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

اعلنت هيئة المسح الجيويولجي الأمريكية عن حدوث هزة ارضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية .

ونقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مغردون قولهم إن الولاية الأميركية الأكثر سكانا ذكروا انهم شعروا بالزلزال وذلك بعد يوم واحد من زلزال أخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر ، وفي لوس أنجلس شعر السكان بالهزة وعدد من ضواحيها.

وقالت السلطات المحلية إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ولم ترد تقارير عن خسائر في الارواح .

//انتهى// واشنطن 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساعلنت هيئة المسح الجيويولجي الأمريكية عن حدوث هزة ارضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية .ونقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مغردون قولهم إن الولاية الأميركية الأكثر سكانا ذكروا انهم شعروا بالزلزال وذلك بعد يوم واحد من زلزال أخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر ، وفي لوس أنجلس شعر السكان بالهزة وعدد من ضواحيها.وقالت السلطات المحلية إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ولم ترد تقارير عن خسائر في الارواح .//انتهى//



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