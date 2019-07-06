أمسية نوعية في أدبي الباحة للشاعرين الحازمي والسبهان

2019-07-06

متابعات الخليج 365.حسن عسيري .الباحة

الحازمي والسبهان تجربتان شعريتان فريدتان حلّقتا في سماء الباحة من خلال الأمسية الشعرية التي أقامها النادي مساء الأربعاء وشهدت حضوراً مميزاً، كما شهدت تكثيفاً وعمقاً للمفردة وتناسقاً متفرداً من حيث التجربة الشعرية بين الشاعرين.

بدأت الأمسية مع الشاعر علي الحازمي الذي وصل العالمية من خلال تمثيل المملكة في المحافل الدولية حيث ألقى عدداً من القصائد التي تنحاز إلى شعر التفعيلة وأخذ الجمهور إلى العمق بأسلوب خفيف.

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أما الشاعر الدكتور سلطان السبهان وهو الحاصل على جائزة أمير الشعراء في الموسم الثامن فكان منحازا إلى الأوزان الخليلية وتحديث القصيدة العمودية التى أطربت الحضور، وكانت الأمسية من ثلاث جولات تناول فيها الشعراء كل أغراض الشعر العربي.

وفي الختام كرم رئيس النادي ووكيل الأمارة للشؤون التنموية الأستاذ صالح القلطي الشعراء ومدير الأمسية الأستاذ الشاعر عبدالعزيز أبو لسه الذي كان مبدعاً في تقديمه للشعراء وإدارته للأمسية بصورة مختلفة عن المعهود مما أكسب المساء تميزاً فريداً.