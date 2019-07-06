- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم برنامج موهبة وتجربة في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برنامج موهبة وتجربة في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء
متابعات الخليج 365 - الأحساء
وجه نادي الأحساء الأدبي، عبر موقعه الالكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة للأطفال لحضور برنامج (موهبة وتجربة) الذي يقيمه النادي من خلال ركن الأديب الصغير.
يأتي ذلك ضمن برنامج نادي الأحساء الأدبي الإثرائي لصيف هذا العام الذي جاء للعام الثاني على التوالي تحت عنوان (أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي).
وأوضح نادي الأحساء الأدبي أن الدعوة عامة للأطفال ذكورا وإناثا، وذلك مساء الاثنين الخامس من ذي القعدة الجاري ١٤٤٠هـ الثامن من يوليو ٢٠١٩م، في مقر الركن بالنادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساء.
ولمعرفة البرنامج يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي (
)، والنادي يرحب ويسعد باستقبال الأطفال وأمهاتهن للإفادة من برامج ركن الأديب الصغير خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة للجميع.
يدعوكم ركن الأديب الصغير بنادي الأحساء الأدبي لحضور برنامج ( موهبة وتجربة )— نادي الأحساء الأدبي (@adabiahsa) July 5, 2019
وذلك يوم الاثنين الموافق 5 / 11
في مقر الركن من الساعة 5 حتى 7 مساء
الدعوة عامة لجميع الأطفال ( ذكور وإناث ) ولمعرفة شروط التسجيل في البرنامج يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://t.co/9Jmkga5cwe
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج موهبة وتجربة في ركن الأديب الصغير بأدبي الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.