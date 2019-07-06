شكرا لقرائتكم خبر عن 66 حيّا تستفيد من السماح برخص البناء في العشوائيات بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

سمحت الآلية الجديدة التي اعتمدها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص باستخراج رخص البناء في 66 حيّا عشوائيا بمكة المكرمة بعضها يقع في المناطق القديمة مثل العزيزية وأجياد والمعابدة وبعضها في المناطق الجديدة مثل الجعرانة والحسينية والراشدية.

وبدأت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية في استقبال طلبات رخص البناء في 15 منطقة بعد إعادة تقسيمها وفق آلية معالجة رخص البناء في الأحياء العشوائية وتشمل أحياء (أجياد والسد والهجلة والشبيكة والطندباوي والتيسير وجرول والقرارة والهنداوية والمنصور والرصيفة والخالدية وجرهم والتقوى والمسفلة والزاهر والشهداء والعتيبية والأندلس والعدل وجبل النور ووادي جليل وريع ذاخر والخنساء والجميزة والسليمانية والروضة والعزيزية والمرسلات والجامعة والنسيم والهجرة والعوالي والحسينية وهجرة آل رده ونعمان ووادي ملكان وبطحاء قريش والكعكية والشوقية والملك فهد ومخططات ولي العهد والحمراء وأم الجود والسلامة والبحيرات والتنعيم والعمرة والعسيلة والخضراء والراشدية والجعرانة وشرائع المجاهدين والشرائع)، وفي نطاق بلديات كل من (بحره والجموم والمشاعر المقدسة وعسفان ومدركة).