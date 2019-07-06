شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أبها»: نقل محتجز منحدرات السودة للمستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبها) تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الشاب المحتجز في منحدرات صخرية بمنتزه السودة بمشاركة طيران الأمن. تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الشاب المحتجز في منحدرات صخرية بمنتزه السودة بمشاركة طيران الأمن. وكتب الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صباح اليوم السبت:«باشر مدني أبها بلاغاً عن احتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة بمنتزه السودة بمشاركة طيران الأمن، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج».



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