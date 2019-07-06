محمد بن مسعود - الدمام - هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06 طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews Advertisements 06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440 12:33 PM هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews ، لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم ،

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