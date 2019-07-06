دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأمراء يؤدُّون صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

أدَّى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وابني الفقيدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، عقب صلاة مغرب أمس الجمعة، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود- رحمها الله- في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

كما أدَّى الصلاة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء، وعدد كبير من المسؤولين، وجمع غفير من المصلين.

ويتلقى أبناء وبنات الفقيدة- رحمها الله- التعازي بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في حي الحمراء بمحافظة جدة ابتداءً من اليوم السبت لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.