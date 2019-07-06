الان تتابع احتجاز مواطن بمنحدرات صخرية وعرة بمنتزه السودة بأبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبها - الخليج 365: تدخل الدفاع المدني بأبها، بمساندة طيران الأمن السعودي، لإنقاذ مواطن احتجز عالقا بمنحدرات صخرية وعرة بمنتزه السودة. وتمكن مدني أبها من تحرير المواطن ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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