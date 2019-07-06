بالصور: العثور على جـثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت الذي فُقد عقب نزوله للبحر‎

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عثرت فرق البحث والإنقاذ على جـثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت، الذي فُقد عقب نزوله للبحر للتدريب على الغوص لأعماق بعيدة، للمشاركة في المنافسات ضمن موسم جدة في أبحر.
وكانت أعمال البحث عن “بخيت” توقفت مساء أمس (الخميس) لصعوبة البحث ليلاً، وعادت صباح اليوم (الجمعة) ليُعثر عليه بالقرب من مكان نزوله للغوص، وستباشر الجهات المختصة التحقيق في وفاته للكشف عن مسبباتها. يُذكر أن “بخيت” حقق أرقاماً قياسيةً آخرها عام 1438هـ، بعد أن نجح في النزول لعمق 71 متراً بدون أسطوانة أوكسجين معتمداً على هواء الرئة، ولمدة دقيقتين وخمسين ثانية باستخدام الحبل وبدون زعانف.
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