:
.
كشفت تقارير عن عطل خطير ضرب عدداً كبيراً من هواتف “آيفون” حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب” قبل يومين.
وذكر موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، أن عدداً كبيراً من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة “آي كلاود” ومتجر “آب ستور” في هواتف “آيفون” الخاصة بهم.
وأشار المستخدمون إلى أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ”آي كلاود” انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.
كما أن خدمات “أبل باي” و”المستندات” و”اعثر على أصدقائي” و”اعثر على هاتفي” و”تسجيل الدخول” على “آي كلاود”، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين..، إضافة إلى توقف متجر “أبل” الإلكتروني “آب ستور” عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف “آيفون”.
ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات “أبل” ومستخدمي “آيفون” خلال هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل خطير يصيب أجهزة آيفون.. تعرّف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.