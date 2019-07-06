موزيلا تلمّح لخدمة أخبار مدفوعة برسوم شهرية

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بدأت موزيلا بالتشويق لخدمة أخبار مدفوعة جديدة تعتزم إطلاقها تقوم بتزويدك بالمحتوى الإخباري بدون إعلانات ومتاحة عبر عدة منصات مع إمكانية القراءة الصوتية وذلك من عدة مصادر شهيرة للأخبار برسوم شهرية 4.99 دولار.

حالياً موزيلا في مرحلة التخطيط للخدمة الجديدة ولم تصل إلى نتيجة نهائية بعد، إنما نشرت استبيان رأي لبحث الاهتمامات. وستعمل موزيلا مع شركة Scroll الناشئة المتخصصة في إدارة الاشتراكات لتقديم الخدمة من خلالها.

لكن شركة Scroll بنفسها لم تنطلق رسمياً بعد انما هي في المرحلة التجريبية وتتيح الوصول إلى عدد من المواقع الإخبارية مثل Slate, The Atlantic, BuzzFeed, USA Today ومواقع مجموعة Gizmodo وكذلك مجموعة Vox وذلك بدون إعلانات مقابل رسوم مالية شهرية.

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يبدو أن دخول آبل إلى هذا المجال بدأت يدفع باقي الشركات التقنية الكبرى بحث دخوله. وتقدم آبل خدمتها برسوم اشتراك شهرية بقيمة 10 دولار.

لكن لم تحقق خدمة آبل نجاح كبير منذ إطلاقها ومازالت غير مسيطرة على هذا السوق ما يسمح بدخول المزيد من المنافسين.

وكانت موزيلا قد أفصحت عن نيتها إطلاق خدمة VPN مدفوعة عبر متصفح فايرفوكس في اكتوبر المقبل، وعرضت ثلاثة خيارات من رسوم الاشتراك 5-10-13 دولار شهرياً, والآن أصبحنا نتحدث عن خدمة إخبارية مدفوعة أيضاً.

من الواضح أن موزيلا بدأت تبحث عن مصادر دخل إضافية لما كانت تتقاضاه من قوقل عندما وضعتها كمحرك بحث افتراضي في متصفح فايرفوكس..، وتريد موزيلا تنويع مصادر دخلها بدون التأثير على ما هو أساسي فيها وهنا نتحدث عن متصفح فايرفوكس الذي نعرفه جميعاً ونستخدمه، لذا أية خدمات مدفوعة يجب أن تكون اختيارية وإضافية

