متصفح كروم الآن يدعم مزامنة خيارات الدفع لخدمة Google Pay

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المزامنة تقنية رائعة لمن لديهم العديد من الأجهزة المختلفة، ومتصفح كروم يدعم مزامنة كل شيء تقريباً، لكن الآن أضافت له خيار جديد وهو مزامنة معلومات الدفع عبر خدمة Google Pay.

وتتعامل خدمة الدفع Google Pay مع إضافة وحذف وتعديل معلومات الدفع الخاصة بك، ولو قمت بتخزين تلك المعلومات ضمن متصفح كروم، فإنها ستكون متاحة لك عبر أي جهاز تستخدمه طالما سجلت الدخول بحساب قوقل، ما يعني أنها تزامن معلومات الدفع أيضاً.

كالعادة مع هكذا أمور تظهر مخاوف الأمان، خاصة عندما نتحدث عن بيانات الدخول للحسابات المالية، لكن قوقل أخذت الاحتياطات اللازمة حيث أنها تطلب من المستخدم ادخال رقم CVC للبطاقة المخزنة في خدمة الدفع خاصتها عند استخدامها عبر متصفح كروم.

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ولو أضفت بطاقة ائتمانية جديدة لحسابك، فإنك ستتلقى رسالة بريدية تخبرك بذلك وتطلب منك تأكيد العملية.

بكل الأحوال مزامنة خيارات الدفع أمر اختياري يعود لك وذلك للتسهيل عليك وعدم الحاجة لإعادة إدخال بياناتك في كل مرة تحتاج فيها الدفع عبر Google Pay. ودائماً يمكنك إدارة طرق الدفع وحذف أي منها من خلال متصفح كروم عبر الإعدادات – طرق الدفع.

الجدير بالذكر أن خدمة Google Pay انطلقت العام الماضي وذلك بعد توحيد خدمتي Android Pay و محفظة قوقل في منصة واحدة متعدد الأجهزة والمتصفحات وتتيح التحويل بين المستخدمين والدفع عبر الانترنت.

ولم تفصح قوقل بدقة عن عدد مستخدمي Google Pay إلا أنها قالت أنهم بمئات الملايين.

