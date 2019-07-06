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تنتظم البنوك السعودية حالياً في إجراء تحديثات لأنظمتها الإلكترونية بشكل مستمر، لضمان أمان وسرية المعلومات الخاصة بالعملاء، ولسد أي ثغرات يمكن أن تهدد أنظمتها.
وقال مختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لجميع البنوك بإجراء التحديثات اللازمة والصيانة الاحتياطية بداخل كل بنك، وصولاً للتكامل مع الأمن الإلكتروني الجماعي لكافة البنوك.
وأوضحوا أن البنوك بدأت في إجراءات التحديثات خلال الفترة من الواحدة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً خلال العطلات الأسبوعية، لضمان عدم تعطيل الخدمات المقدمة للعملاء، طبقاً لصحيفة “مكة”.
وذكر المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن توقف بعض الخدمات الإلكترونية لا يعني وجود هجوم إلكتروني، وإنما بسبب إجراء الصيانة الدورية واختبار القنوات الاحتياطية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال عادة ما تكون خارج أوقات الذروة وتستمر لفترة محدودة.
وكان عدد من عملاء البنوك تلقوا رسائل نصية تفيد بوجود أعمال صيانة خلال يومي الجمعة والسبت ولمدة تصل إلى 6 ساعات..، تبدأ إما الواحدة أو الثانية صباحاً وتستمر حتى السابعة أو الثامنة صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذا لتوجيهات “ساما”.. البنوك تجري تحديثات مستمرة على أنظمتها الإلكترونية خلال هذه الأوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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