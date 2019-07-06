نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد البيشي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد الجندي أحمد بن عيسى مضيع البيشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر الأمير عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدًا أنَّ الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

من جانبها عبرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.