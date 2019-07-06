دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper حرس الحدود يكشف تفاصيل غرق غواص جدة منذ نزوله البحر حتى العثور على جثته

كشف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة عن تفاصيل غرق الغواص بسام بخيت منذ نزوله البحر بشاطئ بهادر في جدة، وفقدانه حتى تمَّ العثور جثته.

وأوضح المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تابع البلاغ الوارد على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 يوم الخميس الموافق 1/11/1440هـ، والذي يفيد بفقدان الغواص بسام بخيت بعد نزوله البحر أثناء ممارسته التدرب على رياضة الغوص الحر، استعدادًا لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر .

وأضاف أنه على الفور، تمَّ توجيه دوريات البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية وتحديد موقع الغريق، ومواصلة البحث لأكثر من 24 ساعة حتى عُثر على جثة بسام بخيت، وتمَّ انتشالها من نفس الموقع على عمق 80 مترًا تقريبًا؛ حيث شارك في عملية البحث غواصين من حرس الحدود وعدد من الغواصين المتطوعين وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ودعا المقدم المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، والالتزام بالمعايير الدولية لممارسة رياضة الغوص والكشف الطبي للتأكُّد من عدم وجود ما يمنع الغوص، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم 994 للإبلاغ عن أية حالة طارئة، لا سمح الله.