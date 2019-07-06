دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 7 نصائح من هيئة الاتصالات لمواجهة الرسائل الاحتيالية عبر الهاتف

ناشدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الجمعة، المواطنين، الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية من خلال تحويل الرسالة على رقم (330330).

وعرضت الهيئة فيديو تعريفيًا، أوضحت فيه كيفية التعامل مع هذه النوعية من الرسائل الاحتيالية، قائلة: وصل على جوالك رسائل تطلب منك معلوماتك الشخصية، أو أرقامك السرية، أو تحديث بيناتك البنكية، أو غيرها من رسائل الاحتيال.. كيف تتصرف في هذه الحالة؟.

وأجابت الهيئة عن هذا التساؤل بالقول: أولًا.. لا تتفاعل مع هذه الرسائل، ولا تستجب لطلباتها أبدًأ، وثانيًا: تعاون معنا للقضاء على هذه الرسائل الاحتيالية بالتبليغ عنها، وإعادة توجيه نفس الرسالة إلى الرقم الموحد للبلاغات الاحتيالية (330330)، فيما أوضحت الهيئة أن هذا الرقم موحد لكل شركات الاتصالات، وجميع البلاغات عليه مجانية.

وتابعت الهيئة نصائحها بالقول: في حال وصلتك هذه الرسائل عن طريق برنامج «الواتساب»، أو غيره من برامج التواصل، بإمكانك الإبلاغ عن مرسل الرسالة من نفس البرنامج وتسوي له حظرًا، وبإمكانك بعد تصوير الرسالة التي وصلتك مع رقم المرسل، أن تبلغ عنها عبر تطبيق «كلنا آمن».

وختمت الهيئة تحذيرها، قائلة «خلنا نصير يدًا واحدة ضد الرسائل الاحتيالية».