الان تتابع شركات سعودية تعرض آلاف الوظائف للشباب في المجمعة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المجمعة- الخليج 365:
تحت رعاية صاحب السمو الامير/ عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة يسر غرفة محافظة المجمعة ان تدعو الباحثين والباحثات عن العمل لحضور ملتقى التوظيف لعام 2019م بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الرائدة وذلك يوم الاثنين 15 يوليو الساعة 9 صباحاً ، المقر الرئيسي.
الية التقديم على الوظائف ضمن الشروط التاليه: مطابقة المؤهل المطلوب للوظائف وطباعة استمارة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل (لن يسمح بالدخول بدون الاستمارة).
سيتم ارسال رسالة للمقبولين مبدئيا لحضور المقابلة ويشترط وصول رسالة للمتقدم قبل الحضور تفيده بقبوله و وقت المقابلة المحدد له .
مع ضرورة احضار السيرة الذاتية للمتقدم وينتهي التسجيل بنهاية يوم الثلاثاء 2019/07/09.
وسيتم التسجيل عبر الرابط التالي: http://majcci.org.sa/job_request
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