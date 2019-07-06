الان تتابع ‏هيئة تقويم التعليم والتدريب: تطبيق اختبارات القابلية للتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني “مسار” والمركز الوطني للقياس “قياس” بهيئة تقويم التعليم والتدريب يوم أمس لقاءا مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالتدريب في المملكة والراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع اختبار قياس مهارات قابلية التوظيف لخريحي برامجها التدريبية ضمن مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل المرتبط بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ، والمستمد من رؤية المملكة 2030؛ وذلك في المقر الرئيسي لمركز قياس بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن نتائج اختبار مهارات القابلية للتوظيف لخريجي الجهات التدريبية من الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي تقدم برامج الدبلوم بعد الثانوية العامة تمكنها من تقييم مخرجاتها وذلك للعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من مهارات قابلية التوظيف.

واضاف العبدالجبار بأن الاختبار قد تم تطويره من قبل المركز الوطني للقياس بناء على أهم مهارات القابلية للتوظيف التي تم اختيارها بالتعاون بين مركزي قياس ومسار وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال.

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وشارك في اللقاء العديد من الجهات المعنية بالتدريب والمتمثلة في كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية ومعهد الرياض للتقنية والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

ويهدف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل إلى تصميم إطارٍ وطنيٍ لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل، والعمل على تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الاهمية النسبية من وجهة نظر القطاعات الإقتصادية الرئيسة في المملكة، وتصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان.

وإعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين على تلك الاختبارات، وتوفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات، وتوفير إطار شامل لتقرير الأداء لكل متقدم، وتوفير البنية الأساسية للدراسات والأبحاث المستقبلية في مجال الاختبارات المتعاقد عليها.

والجدير بالذكر بأن مركز مسار قد عقد مؤخرا ورشة عمل بعنوان دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل بمشاركة العديد من الجهات والخبراء في هذا المجال وتم خلالها اختيار اهم المهارات المستقبلية التي سيتطلبها سوق العمل.