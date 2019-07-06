السعودية | راشد الماجد يحلق طرباً في جدة ويصل "الترند" العالمي

شكرا لقرائتكم راشد الماجد يحلق طرباً في جدة ويصل "الترند" العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تألق نجم الأغنية راشد الماجد في ليلة موسيقية حالمة، احتضنتها الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن حفلات موسم جدة.

وشهدت هذه الليلة حضوراً جماهيرياً كبيراً كعادة المحافل التي يظهر فيها "سندباد الأغنية"، وكان راشد في الموعد، عندما زيّن سماء الحفلة بمجموعة من الأغنيات الكلاسيكية، التي ترتبط بذكرى لدى الجمهور، مثل: "المسافر راح" و"شرطان الذهب" و"أنت غير الناس" و"أبشر".

كذلك من الأغنيات الناجحة التي تفاعل معها الجمهور "يا شوق" و"لربما" وأيضاً "ويلاه" و "أنا الأبيض".

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وقدم "أبو طلال" عملاً وطنياً بعنوان "لك الغلا Mbs" والأغنية الشهيرة "عاش سلمان" وأغنية "يا سمو المجد".

إلى ذلك شهدت الحفلة التي قادها موسيقياً المايسترو وليد فايد وفرقته، لغة حب واضحة بين راشد وجمهوره، حيث تبادلوا معاً عبارات الثناء والإطراء طوال أوقات الحفل، في حين شهدت الميديا تصدر الحفلة للترند السعودي في تويتر والوصول إلى الترند العالمي، وكانت ليلة راشد ناجحة بتنظيم روتانا ودعم هيئة الترفيه.

فيما اعتبر راشد الماجد أن الجمهور كان سر الإبداع والرقم الصعب الذي ساهم في نجاح الحفلة.