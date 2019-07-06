فيديو.. مزارع أسماك وسط الصحراء تنتج أكثر من 2000 طن كل عام في القصيم

:



.

كشف تقرير تلفزيوني عن عشرات المزارع من الأسماك وسط صحراء نجد الجافة التي تنتج ثلث إنتاج المملكة عبر الاستزراع المائي الداخلي في منطقة القصيم.

وأوضح التقرير الذي عرضته قناة “mbc”، أن الأسماك تعيش داخل برك مائية مخصصة لها، وتنتج القصيم ثلث إنتاج المملكة بأكثر من 2000 طن في كل عام.

وتقوم بتصدير الأسماك إلى كافة مناطق المملكة ومنها أيضاً المناطقة الساحلية..، كما يستفيد المزارعون من مياه بركة الأسماك في ري النباتات والخضرة في المزارع.