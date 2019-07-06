«العمل»: استقبال العاملة المنزلية في المطار من مسؤوليات مكاتب الاستقدام

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل من مسؤوليات مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات لأول مرة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض..، وذلك تسهيلاً من الوزارة لحصول العملات على أفضل الخدمات وتسهيلاً لإجراءات وصول العاملة إلى صاحب العمل أعلن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل عبر حسابه على موقع «تويتر».





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