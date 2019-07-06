شركة خاصة لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص بنهاية 2020

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أعلن عبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “الدعم التقني”، عن خدمة جديدة لإدارة الرواتب عبر شركة خاصة، سيتم إطلاقها نهاية العام المقبل 2020.

وذكر الحصيني خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس، أن الخدمة تصدر من خلالها بطاقات الرواتب للعاملين “السعوديين وغير السعوديين” دون مراجعة البنوك، وتسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، وترصد جميع بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة.

وقال وفقا لـ”واس”، إن هذه الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية على حل جميع الإشكالات التي تواجههم في عملية إدارة الرواتب وتسجيل الأجور وإرسالها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الخدمة ستكون برسوم قليلة جدا، وليست إلزامية، إنما جعلت بهدف زيادة جاذبية الشركات للموظفين..، إذ إن عديدا من العمالة تقبل على الشركات ذات التنظيم العالي في مسألة الأجور والرواتب، وتستهدف بالدرجة الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.





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