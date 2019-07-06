حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ,نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف. كما يتوقع بمشيئة الله تعالى ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.





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