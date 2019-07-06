شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة المشتركة: ضبط 3443455 مخالفاً للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 3443455 مخالفاً، منهم 2684975 مخالفاً لنظام الإقامة، و531195 مخالفاً لنظام العمل، و227285 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملات الأمنية، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 58032 شخصاً، 47% منهم يمنيون، و50% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2511 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3988 شخصاً، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1372 مواطناً، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1331 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 41 سعودياً.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 13000 وافداً مخالفاً، منهم 11047 رجلاً، و1953 امرأة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 492380 مخالفاً، وإحالة 446179 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 569346 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 858355 مخالفاً.