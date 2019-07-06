شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة العنوسة والطلاق على طاولة «الشورى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يناقش مجلس الشورى عددا من الموضوعات المهمة، في جلساته الثلاث التي ستعقد الأسبوع الحالي (أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، إذ سيبحث في جلسة الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 50) ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ،240)، المتضمن أن يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوكالة الأنباء يناقش مجلس الشورى عددا من الموضوعات المهمة، في جلساته الثلاث التي ستعقد الأسبوع الحالي (أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء)، إذ سيبحث في جلسة الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 50) ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ،240)، المتضمن أن يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438-1439، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438-1439، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438-1439، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، والدكتور خالد العقيل استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. فيما سيناقش المجلس في جلسة الثلاثاء القادم، وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438-1439، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثالثة والرابعة) من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏9) المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل والدكتور ثامر البراك، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، بينما في جلسة المجلس يوم الأربعاء، ستتم مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في شأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438-1439، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1437-1438، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1438-1439، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 1)، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع «نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها»، المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.



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