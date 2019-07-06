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مفتي تونس لـ الخليج 365 : الإخوان يريدون السلطة بالدِّين.. ومكانهم مزبلة التاريخ

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جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

أكد مفتي تونس الدكتور عثمان بطيخ لـ«الخليج 365» أن تقود العالم الإسلامي لكل خير وعزة، متمنياً أن تكون علاقات المملكة وتونس علاقات أشقاء ومودة ومحبة واعتراف بالجميل، وتناصر واتحاد.

وشدد على هامش لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على نبذ العنف والتطرف؛ لأنه تخريب للعالم الإسلامي ولمنجزاته، خصوصاً في السعودية المستهدفة بشكل أساسي، وقال: «نحن مع المملكة نقول من كان على الحق فالله سينصره، ونتألم لكل ما يؤلم المملكة، ونفرح لما يفرحها ونحزن لما يحزنها، والمملكة عصية على الإرهاب، وعلى الحقد والبغضاء والتطرف الذي أصبح منبوذاً من العالم كله، وأصبح العالم ينبذ الفرق والجماعات الإرهابية التي تطلب السياسة والكرسي، وتجعل الدين إطاراً لها كجماعة الإخوان وغيرهم، ويقولون نحن نتكلم باسم الدين، وهم ليسوا من الدين في شيء، ولا يفهمون الدين ولا سماحته، ولا قيمه وأخلاقه وكل ما جاء به من مبادئ وتوجيهات هم بعيدون عنها، ويقومون بعكس كل ما جاء باسم الإسلام، وهو منه براء، وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ».

ووصف مفتي تونس زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير ، إلى تونس بأنها تاريخية.

وأفاد بقوله: «تشرفنا بوجودهما وكانت زيارة طيبة جداً، وأعطت أكلها».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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