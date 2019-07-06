شكرا لقرائتكم خبر عن تراكم «المؤسسية» مكن السعودية من خدمة 7 ملايين حاج ومعتمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (جدة)

لم تكتف السعودية بما أنجزته من مشاريع حيوية وبنى تحتية؛ لتأهيل المشاعر المقدسة وتوسيعها في مكة والمدينة المنورة لاستيعاب ما يزيد على 7 ملايين حاج ومعتمر سنوياً، بل انتقلت في زمن وجيز إلى مأسسة العمل لخدمة قاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف، وألغت كل مظاهر الاجتهادات الفردية ليحل محلها العمل المؤسسي، المسنود بأحدث التقنيات والمؤهل دوماً لتجاوز الذات والمنافسة على إدارة الحشود، بتميز معهود، وتسخير نحو نصف مليون إنسان من مدنيين وعسكريين لراحة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يلزم من خدمة إسكان وإعاشة وصحة وتنقلات، إذ جنّدت قطاعات الدولة وأجهزتها كافة للعمل بكفاءة واقتدار في ظل توظيف الكوادر السعودية المقتدرة ليؤدي الحاج والمعتمر مناسكهما بأمن وطمأنينة وراحة.

وعلى مدى 8 عقود تراكمت خبرات فرق العمل المسخرة لراحة الحجاج من القطاعات الأمنية، والمدنية؛ ممثلة في النقل، والإسكان، وتوفير الغذاء، والدواء، والعناية الطبية، وخدمات الطوارئ، والخدمات البلدية، والماء، والكهرباء، والاتصالات.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة 130 مبادرة بنتها على استطلاع آراء 20 ألف حاج ومعتمر من أنحاء العالم كافة، عبر 192 نقطة اتصال لتكون آراؤهم وتصوراتهم بعين اعتبار 32 جهة تعمل طوال العام على جودة الخدمات، وتدشين المسار الإلكتروني للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واستكمال إجراءات الدخول من مدينة المغادرة، وتفعيل تطبيق «مناسكنا» بـ8 لغات عالمية، وتوفير الترجمات الفورية بـ5 لغات لخطبة يوم عرفة، وتطوير مجمع صالات الحجاج بالمطار، واستكمال مشاريع السقيا والإطعام الخيرية.

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وأكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، أن اعتمادات المبادرات يهدف لإحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أهمية إشراك ضيوف الرحمن في تمثّل رحلة الحاج والمعتمر من الفكرة إلى الذكرى. ولفت إلى العناية الخاصة التي يحظى بها الحجاج والمعتمرون منذ قدومهم للمملكة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأكد ترحيب القيادة والشعب بقدوم أي مسلم من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم دون تمييز، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الكوادر البشرية والإدارة المؤسسية.