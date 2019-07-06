شكرا لقرائتكم خبر عن معدات صيد مخالفة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة إثر بلاغ من قطاع حرس الحدود بالمحافظة من ضبط بعض الصيادين (فئة صياد راجل) يقومون بالصيد بالأماكن المحظور الصيد بها، كما تمكنت من ضبط عدد من المتنزهين الذين يستخدمون أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (بواسطة الشوارات).

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أنه تم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مركز الحدود بصروم وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة. وأكد أن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من ناحيته، بين مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وأن كمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات والرفع بها لمقام الوزارة.

وذكر أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية، وحفاظا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالسعودية.