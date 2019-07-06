شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليون ريال لـ 1440 عريسا في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) abdulazizسلّمت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، 1440 عريساً المستلزمات العينية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ وغرف نوم، التي ساهم بها الأهالي والتجار بما قيمته 6.5 مليون ريال؛ بهدف التيسير على هؤلاء الشباب لمتطلبات تأسيس بيت الزوجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه الاستطلاع الذي أجري على شريحة من الشباب المقدمين على الزواج أن تأثيث بيت الزوجية يشكل 45% من تكاليف الزواج.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية زياد فلمبان، أن الجمعية تهدف لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه المادية التي تثقل كاهل أبنائنا العرسان، وذلك بمنح الشباب المقدمين على الزواج ما يحتاجونه من أثاث وأجهزة ومستلزمات بيت الزوجية وهدايا دعماً من المانحين ومساهمة بكل ما يحتاجونه في سبيل إسعاد الشباب.
وقال: «الجمعية تسعى بالشراكات مع القطاع الخاص لسد احتياجات بيت الزوجية من الأثاث والأجهزة الكهربائية، داعياً الجميع للمشاركة في تقديم الأثاث المناسب للشباب المقدمين على الزواج، وذلك تخفيفاً عليهم من تكاليف الزواج الباهظة، كما دعا القطاع الخاص بتقديم تخفيضات خاصة للشباب والفتيات المقدمين على الزواج».
يذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان، وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية من خلال دورات تأهيلية بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية، ونشر ثقافة التأهيل الأسري.
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