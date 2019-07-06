شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: «فلتنا جنوبية» تطلق روزنامة الترفيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه بمحافظة بيشة مساء أمس (الجمعة)، وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1.500 متفرج، تحت شعار (فلتنا جنوبية)؛ بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين، وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، إضافة إلى «المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء»، التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.

وأشار المدير العام لشركة راما مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور، بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، إضافة إلى العروض الأخرى التي تقدمها شركة «راما» خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.