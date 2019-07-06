شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليون ريال لطلاب وطالبات بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) أودعت إدارة تعليم بيشة هذا الأسبوع 2.310.746 ريالا، إجمالي مستحقات 4694 طالبا وطالبة عن شهر رمضان الماضي، تم إيداعها في حسابات المستفيدين. وكانت الإدارة قد أودعت بداية الأسبوع 597600 ريال في حسابات 130 معلمة وموظفة في تعليم الكبيرات (التعليم المستمر).

أودعت إدارة تعليم بيشة هذا الأسبوع 2.310.746 ريالا، إجمالي مستحقات 4694 طالبا وطالبة عن شهر رمضان الماضي، تم إيداعها في حسابات المستفيدين. وكانت الإدارة قد أودعت بداية الأسبوع 597600 ريال في حسابات 130 معلمة وموظفة في تعليم الكبيرات (التعليم المستمر).

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