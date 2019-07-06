شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يفتتح «مؤشرات قياس الأداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

افتتح نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أمس، ورشة عمل «مؤشرات قياس الأداء»، التي نظمتها إمارة المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، وذلك بحضور الوكلاء والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في الإمارة، التي أقيمت بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمقر جمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة قياس الأداء وتطويره من خلال مؤشرات مبنية على أسس علمية وتجارب عالمية؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء تحقيقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، وتطبيق مؤشرات الأداء الأساسية (kpipls) في إماره منطقه الجوف.

وتطرق مقدم الورشة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة الدكتور عبدالله الخلف لأهمية هذه الورشة، التي ستلقي الضوء على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية وأنواعها وطرق تصميمها، ووضع مستهدفاتها بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، وأساليب متابعة الأداء من خلال مؤشرات القياس، ومفاهيم أساسية في مؤشرات الأداء الرئيسية، بالإضافة إلى أهم المحاور الرئيسية لقياس الأداء.