روما يقتحم صراع التعاقد مع نجم الجزائر

اقتحم نادي روما الإيطالي، صراع التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي، جناح بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط براهيمي في الفترة الماضية، بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، أبرز المتهمين بضمه، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي البرتغالي على مدار الموسمين الماضيين.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن روما يخطط للتعاقد مع براهيمي، ليكون بديلاً لستيفان شعراوي الذي بات قريباً من الرحيل عن النادي والانتقال إلى شنغهاي شينهوا الصيني.

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وأوضحت الصحيفة أن العائق الوحيد في الصفقة هو رغبة اللاعب في الحصول على راتب يبلغ 3.5 مليون يورو في الموسم الوحد، وهو المبلغ الذي تراه إدارة "الجيالورسي" مبالغ فيه للغاية.

وشارك براهيمي مع النادي البرتغالي في 215 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً وأسهم في 43 تمريرة حاسمة.



ويوجد براهيمي في الوقت الحالي مع منتخب الجزائر في مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية؛ حيث تأكد غيابه عن مواجهة غينيا في الدور ثمن النهائي بسبب إصابة في الكاحل.