سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

ويتاح الدولار في مصر خلال يومي الجمعة والسبت عبر ماكينات الصراف الآلي ببعض البنوك وفروعها داخل المطارات، وفي بعض مكاتب الصرافة المسموح لها بالعمل أيام العطلات.



واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر والإسكان والتعمير وعودة وبلوم والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول والبنك المصري لتنمية الصادرات والبركة.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء، اليوم، ليبلغ 16.59 جنيه للشراء، مقابل 16.96 جنيه للبيع، بينما عرض البنك التجاري الدولي أقل سعر للدولار ليبلغ 16.55جنيه للشراء، مقابل 16.65 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصر إيران للتنمية والمصرف المتحد وبلوم مصر والأهلي اليوناني 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

ومساء الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.351 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي من 44.275 مليار دولار، نهاية مايو/أيار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت أيضاً على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018.

واستقر متوسط سعر شراء اليورو ليسجل 18.70 جنيه للشراء مقابل 18.84جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الشراء للإسترليني 20.83 جنيه مقابل 21.02 جنيه للبيع.

واستقرت مستويات سعر صرف العملات العربية تغيرات طفيفة؛ حيث سجل سعر الريال السعودي 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.51 جنيه مقابل 4.54 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي 54.57 جنيه للشراء مقابل 54,96 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.